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Almanya'dan depremzedelere vize kolaylığı planı

Politika Haberleri

Almanya'dan depremzedelere vize kolaylığı planı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de yaşayanların yakınlarını 3 aylık süreyle Almanya'ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını istedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de yaşayanların yakınlarını 3 aylık süreyle Almanya'ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'daki Türk ve Suriyeli ailelere, deprem bölgesindeki yakınlarını 3 aylık süreyle yanlarına almalarını sağlamak istediklerini söyleyerek, "Almanya'daki Türk veya Suriyeli ailelerin afet bölgesindeki yakınlarını bürokratik olmayan bir şekilde yanlarında getirip barınmalarını ve tedavi olmalarını sağlamak istiyoruz. Vizeler, hızlı bir şekilde verilerek üç ay boyunca geçerli olacak. Bunu Dışişleri Bakanlığıyla mümkün kılacağız" ifadelerini kullandı. - BERLİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Kahramanmaraş Türkiye Almanya Politika Haberler

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