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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Politika Haberleri

Avrupa'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kullanılan oy pusulaları Köln'den uçakla Türkiye'ye gönderildi. Oyların bulunduğu torbalar konsolosluk görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin gözetiminde kargo konteynerlere konularak Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağına yüklendi.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Almanya'nın çeşitli temsilcikleri ile çevre ülkelerde kullanılan oy pusulaları Köln Bonn Havalimanı'ndan uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Amsterdam, Anvers, Brüksel, Deventer, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Kassel, Köln, Lüksemburg, Mainz, Münster ve Rotterdam seçim bölgelerinde kullanılan oylar, kara yoluyla Köln'e getirildi.

Oyların bulunduğu torbalar konsolosluk görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin gözetiminde kargo konteynerlere konularak Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağına yüklendi.

Uçak yerel saatle 22.28'de Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Politika

Hizb-i İslami Partisi Almanya Türkiye Politika Haberler

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