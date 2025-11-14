Almanya'da yeni askerlik modeli: Önce gönüllü yetmezse zorunlu askerlik

Almanya'da koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grupları ilk aşamada gönüllülük esasına dayanan ancak yeterli personel sayısına ulaşılamaması halinde zorunlu askerliği öngören yasa tasarısı konusunda uzlaşmaya vardı.

Almanya'da koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), hükümet tarafından Alman Federal Meclisine sevk edilen ancak bazı itirazlar nedeniyle bir aydır Genel Kurul gündemine getirilemeyen yeni askerlik yasasında uzlaşmaya vardı. CDU/CSU Parlamento Grup Başkanı Jens Spahn, SPD Parlamento Grup Başkanı Matthias Miersch, CSU Parlamento Grup Başkanı Alexander Hoffmann ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, varılan anlaşmayı Mecliste düzenlenen ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. İlk olarak gönüllülük esasına dayanan yeni askerlik modeline göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 18 yaşına gelen tüm gençlere Alman ordusunda görev yapmak isteyip istemediklerini, sağlık açısından problemleri bulunup bulunmadığını, boy-kilo gibi kişisel bilgilerin de sorulduğu bir form gönderilecek. Olası bir savaş veya savunma durumunda askere çağırılabilecek gönüllüleri belirlemek amacıyla bir veri havuzuna aktarılacak bilgileri içeren formları erkeklerin doldurması zorunlu olacak ancak kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmayacak. Söz konusu formları dolduran ve gönüllü askerlik yapmak isteyen adaylar sağlık muayenesine davet edilecek. Askerliğe elverişli olanlar ise yükümlülüklerini yerine getirmek için Alman ordusuna katılacak. Söz konusu formları yanlış dolduranlara, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ve geç gönderenlere ise idari para cezası verilecek.

Almanya Savunma Bakanlığının tahminine göre 2024 yılında en az 10 bin gönüllü askerlik başvuruları 2026 yılında en az 20 bine çıkacak. Bakanlığın hesaplamasına göre gönüllü askerlik başvuruları 2027 yılında 23 binin, 2028 yılında 28 binin üzerinde olacak. Tasarıya göre, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra doğan erkekler için ise askerlik muayenesi 1 Temmuz 2007'den itibaren zorunlu olacak.

Gönüllü sayısı yetmezse zorunlu askerlik

Yeni askerlik modelinde gönüllü olarak başvuranların sayısının hedeflenen asker sayısına ulaşmaması durumunda bu kez Alman Federal Meclisinin kararıyla zorunlu askerlik kararı alınabilecek. Bu durum tasarı metninde "Alman Federal Meclisi, özellikle savunma politikasındaki durumun değişmesi veya silahlı kuvvetlerin personel ihtiyacı gerektirdiğinde zorunlu askerliğinin uygulamaya konulmasına kanunla karar verir" ifadesiyle yer aldı.

Alman Anayasasında mevcut askerlik hizmeti maddesi Alman Meclisine savunma veya savaş durumunda 18 ile 45 yaş arasındakileri askerlik hizmetine çağırma yetkisi verirken ilgili maddeye göre, Alman Meclisi gerektiğinde 60 yaşına kadar askerlik hizmeti yapılması yönünde de karar alabilir.

Gönüllü askerlik için cazip teklifler

Koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis gruplarının vardığı anlaşma gönüllü askerlik hizmeti yapmak isteyenlere cazip teklifler de içeriyor. Buna göre gönüllü askerlik hizmetine katılanlara aylık brüt 2 bin 600 euro maaş verilecek, 12 aydan daha fazla askerlik hizmetinde bulunanlara ise her türlü araç ehliyeti alabilmeleri için 3 bin 500 euroya kadar maddi destek verilecek. Gönüllü askerlik hizmeti sırasında kişiler yasal sağlık sigortası kapsamında olacak ve her türlü tedavileri yapılabilecek.

Gönüllü askerlik hizmeti en az 6 ay sürecek. Ancak adaylar süreyi 23 ayı geçmemek üzere kendileri belirleyebilecek. Ancak orduda kalmaya devam etmek isteyenler için gönüllü askerlik hizmeti bu sürenin sonunda normal askerlik hizmetine ve Alman ordusunun daimi personeli statüsüne dönüşecek.

Yeni askerlik yasa tasarısı, Alman Federal Meclisinde ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra 5 Aralık 2025 tarihinde Genel Kurul gündemine gelecek.

Almanya'nın en az 260 bin asker hedefi

Almanya'da 6 Mayıs 2025 tarihinde göreve başlayan Friedrich Merz başbakanlığındaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti Alman ordusunu Avrupa'nın en güçlü ordusuna dönüştürmek için bir dizi kararlar almıştı. Alman ordusunun modernizasyonu, ülke savunmasının güçlendirilmesi için savaş uçakları alımı dahil olmak üzere bir dizi eylem planı içeren kararlar arasında ordunun asker sayısını artırmak da var. Rusya- Ukrayna Savaşı, Baltık Denizi'nde Rus hibrit saldırıları ve NATO'nun yeni savunma konsepti hedefleri için Almanya ilk aşamada 183 bin olan ordusundaki asker sayısını önce 230 bine sonra da 260 bine çıkarmak istiyor. NATO hedefleri kapsamında ulaşması gereken asker sayısı ise 460 bin. Almanya zorunlu askerliğin askıya alındığı 2011 yılından bu yana ordusunda görev yapacak asker bulmakta zorlanıyordu. - BERLİN