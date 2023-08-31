Almanya'da Yahudi karşıtı afiş iddiasıyla suçlanan siyasetçi özür diledi

Almanya'da Özgür Seçmenler (FW) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, gençlik yıllarında Yahudi karşıtı bir afiş hazırlamakla suçlandı. Aiwanger, suçlamaları reddederek hiçbir zaman Yahudi düşmanı olmadığını söyledi ve özür diledi.

Almanya'da gençlik yıllarında Yahudi karşıtı afiş hazırlamakla suçlanan Özgür Seçmenler (FW) Genel Başkanı ve Bavyera eyaletinin Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, "hiçbir zaman Yahudi düşmanı olmadığını" söyledi.

Aiwanger, Münih'te düzenlediği basın toplantısında, birkaç gündür 36 yıl önce okul çantasında bulunan iğrenç bir afişten dolayı hakkında çok sayıda iddianın ortaya atıldığını belirterek, "Gençliğimde insan düşmanı bir yola girdiğim izlenimini veren ifadeler ortaya çıktı. Gençliğimde ben de hatalar yaptım. Söz konusu afişle ilgili davranışlarımla ya da gençliğimde bana yöneltilen diğer suçlamalarla duyguları incittiysem bundan özür dilerim." dedi.

Aiwanger, söz konusu suçlamaların 36 yıl öncesine ait olduğuna işaret ederek, "Afişi ben hazırlamadığımı tekrar vurgulamak istiyorum. Bu iğrenç içeriğe her şekliyle mesafe koyuyorum. Asla Yahudi karşıtı ve insan düşmanı olmadım." şeklinde konuştu.

"Hitler selamı" verdiğini ise hiç hatırlamadığını kaydeden Aiwanger, "Hatırladığım kadar, insan düşmanı şakalar gibi diğer iddiaları ne tamamen yalanlayabilirim ne de doğrulayabilirim. Eğer bu olduysa, içtenlikle özür dilerim." ifadesini kullandı.

Aiwanger bu iddiaların kendisine ve partisine karşı bir siyasi kampanyaya alet edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Siyasi ve kişisel olarak bitirilmek istendiğim izlenimini taşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afiş iddiası

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Aiwanger'in, Burkhart Lisesinde 11. sınıfta eğitim görürken Yahudi karşıtlığı içeren bir afiş hazırlamak ve bunu okulda yaymakla suçlandığı iddia edilmişti.

Aiwanger, iddiaları reddederek bu afişi kendisinin hazırlamadığını ifade etmiş ancak aynı zamanda söz konusu dönemde okul çantasında "bir veya birkaç nüsha" bulunduğunu itiraf etmişti.

Daha sonra Aiwanger'in ağabeyi Helmut Aiwanger afişi kendisinin hazırladığını açıklamış ancak bunu hazırladığı için pişman olduğunu ifade etmişti.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Aiwanger'den konuyla ilgili açıklama yapmasını talep etmiş ve iddialara ilişkin 25 soruyu cevaplamasını istemişti.

Afiş bir yarışma için hazırlanmış

"Kim en büyük vatan hainidir" başlığını taşıyan afişin, bir yarışmaya katılım için hazırlandığı bildirildi.

Yarışmaya "Alman olan ve Almanya topraklarında bulunan herkes katılabilir" ifadesi yer alan afişte, yarışmaya katılacakların "Dachau toplama kampına görüşmeye gelmesi" istenirken, birinciye ödül olarak da "Auschwitz (toplama kampının) bacasının içinden bedava bir uçuş" verileceğinin yazdığı aktarıldı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile Aiwanger liderliğindeki Özgür Seçmenler'in iktidarda bulunduğu Bavyera'da 8 Ekim'de eyalet meclisi seçimi yapılacak.