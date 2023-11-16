Almanya'da Şii cemaatine ait 54 cami derneğine polis baskını

Almanya'da Şii cemaatine ait 54 cami derneği binasına polis baskını yapıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, Hamburg İslam Merkezi ve diğer alt kuruluşların anayasal düzene karşı hareket ettikleri şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Almanya'da Şii cemaatine ait 54 cami derneği binasına polis baskını yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Hamburg İslam Merkezi (IZH)" ile diğer alt kuruluşların anayasal düzene karşı hareket ettikleri şüphesiyle soruşturulduğu ve 7 federal eyalette 54 mülkte arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, IZH'nin faaliyetlerinin, Almanya'daki anayasal düzeni ve uluslararası anlayış fikrini ihlal ettiğinden şüphelenilen İran'ın devrimci konseptini yaymayı amaçladığı öne sürüldü.

Güvenlik makamlarının, IZH'nin Lübnan Hizbullahı'nın faaliyetlerini desteklediği iddialarının da araştırıldığı bildirilen açıklamada, grubun terör örgütü olarak sınıflandırıldığı ve faaliyetlerinin Almanya'da yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sabah yaklaşık 500 polisin katıldığı baskınlarda, elektronik cihazlar ve belgelere incelenmek üzere el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Nancy Faeser, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle de pek çok Yahudi'nin kendisini tehdit altında hissettiği bu dönemde, radikal propagandaya ve Yahudi ve İsrail karşıtı kışkırtmalara genellikle müsamaha göstermiyoruz. Şu anda son derece dikkatli olmamız ve sert önlemler almamız gerekiyor. Bu nedenle her türlü sağlam temelli şüpheyi kararlılıkla araştırıyoruz."