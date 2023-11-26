Almanya'da PKK'nın kaçırdığı kızın annesi mücadeleden vazgeçmeyecek

Almanya'da 2019'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızın annesi Maide Aktaş yaşadığı sürece kızını kurtarmak için mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın 4 yıl önce kaçırdığı kızının durumuna dikkati çekmek amacıyla Alman Yeşiller Partisinin Karlsruhe kentinde gerçekleştirilen genel kuruluna gittiğini ancak içeri alınmadığını belirterek "Kayıtlı olmadığım gerekçesiyle içeri alınmadım. Ama bu benim vazgeçeceğim anlamına gelmez. Bu can bu bedende olduğu sürece, yaşadığım sürece kızımı kurtarmak için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a da seslenen Aktaş, "Kızım Nilüfer nerede? Kızım yaşıyor mu öldü mü? Bunu bilmek hakkım, bunu bana devletin bildirme yükümlülüğü var." diye konuştu.

Yeşiller Partisinin terör örgütü PKK'yı bir parti olarak gördüğünü savunan Aktaş, "Yeşillere soruyorum tarihten bu yana hangi parti silahlanıp insan öldürmüş? Kendileri de bir parti, hiç silahlanıp birini öldürmüşler mi?" ifadelerini kullandı.

PKK'nın ne olduğunu ve neyi amaçladığını Almanya'da herkesin çok iyi bildiğini dile getiren Aktaş, bu durumu çifte standart olarak niteledi.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum." diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide Aktaş, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.