Almanya'da Öğrenciler Kriz ve Savaşlara Hazırlanacak

Güncelleme:
Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, öğrencilerin muhtemel kriz ve savaş senaryolarına hazırlanmaları için eğitim müfredatına ders konulmasını önerdi. Öneri, önümüzdeki ay yapılacak Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı'nda değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Polonya başta olmak üzere okul hayatında öğrencileri savaşlara ve tehditlere hazırlamak üzere atılan adımlara Almanya da katılıyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, öğrencileri muhtemel kriz ve savaşlara hazırlamak için eğitim müfredatına ders konulmasını önererek, "Bir okul yılı boyunca öğrencilerin hangi tehdit senaryolarının ortaya çıkabileceği ve bunlara nasıl hazırlanacağı konusu ders olarak okutulmalıdır" dedi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği mülakatta Dobrindt, okullarda gençlerin krizlere ve muhtemel savaşlara hazırlanması gerektiğini savundu. Kriz hazırlığının günlük hayata entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan Dobrindt, önerisinin önümüzdeki ay yapılacak Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı'nda gündeme getireceğini söyledi.

Dobrindt'in önerisine göre, öğrenciler her eğitim yılında hem teorik hem pratik eğitim görerek kriz zamanlarına hazırlanacak. Öğrencilerin okullarda aldıkları kriz ve savaşa hazırlık eğitimlerini aileleriyle paylaşarak, onların da zor zamanlara hazır olmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

"Kriz durumları için temel ihtiyaçlarınızı hazır tutun"

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, son dönemde sivil savunma alanında atılabilecek adımlar üzerinde çalıştıklarını da belirterek, "Halkı uyaran sirenlerin aktif hale getirilmesi, yer altı garajları, kamu binaları gibi alanlarda sığınakların artırılması bunlara dahil" dedi.

Bakan Dobrindt, vatandaşların da kriz durumlarına kendi sorumlulukları kapsamında hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkesin bir kriz durumunda evde acil durum malzemeleri bulundurmasının bir zararı olmaz. Birkaç günlük malzeme, el feneri, yeterli pil ve radyo gibi önlemlerle hazırlık yaparsanız paniğe kapılmaz, önlem almış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın sivil savunma rehberi

Dobrindt, elektrik kesintisi veya hava saldırısı gibi kriz durumlarında neler yapılması gerektiğini anlatan ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan Sivil Savunma Rehberi'nin ise büyük talep gördüğünü, çünkü insanların krizlere nasıl hazırlanması gerektiğini bilmek istediğini de kaydetti.

Söz konusu rehber acil durumlarda bireylerin nasıl hareket edeceğinin yanı sıra acil durum stoklarının hazırlanması, patlamalardan korunma yöntemleri gibi birçok başlıkta öneriler içeriyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı, bu yılın nisan ayında da savaş ve kriz durumlarına hazırlıklı olmak için okullarda sivil savunma tatbikatı yapılması çağrısı yaptı. Bakanlık, ayrıca en az 72 saatlik acil durum malzemelerinin stoklanmasını tavsiye etti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
