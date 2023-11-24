Almanya'da Müslüman Düşmanlığı Konusu Gündemde Kalmalı

Almanya'da İçişleri Bakanlığının oluşturduğu Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubunun üyesi Prof. Dr. Mathias Rohe, ülkede Müslüman düşmanlığı konusunun gündemde kalmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Erlangen- Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi Öğretim Üyesi Rohe, uzman grubunun 5 ay önce kamuoyuyla paylaştığı "Müslüman Düşmanlığı- Almanya Bilançosu" başlığını taşıyan rapor hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rohe, raporda, eğitim alanında, iş ve konut piyasasında ve benzer başka alanlarda Müslümanlara yönelik düşmanlığı, Almanya'da çok sayıda Müslümanın her gün tecrübe ettiğine ilişkin bulguların ortaya çıktığını anlattı.

Uzman grubunun ilk kez, daha önce incelenmeyen alanları da araştırdığını aktaran Rohe, Müslüman düşmanlığının her alanda görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Rohe, "Yani bu acil olan bir sorun. Bunun tüm toplum için bir sorun olduğunu kabul etmeliyiz. Müslümanları bu konuda yalnız bırakmamalıyız. Bilakis bu hepimizin sorunu. Çünkü tüm insanların bu ülkede eşit katılım sağlaması bizim yaşam temelimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede her insanın, hukuk sistemi çerçevesinde kaldığı sürece dinini özgürce yaşama ve kendi değerlerini takip etme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Rohe, "Müslümanların büyük çoğunluğu bunu destekliyor ve dışlanmayı hak etmiyor." diye konuştu.

Rohe, "Bu dışlanma somut olarak hangi alanlarda oluyor?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bunu birçok alanda görüyoruz. Kısmen eğitim alanında başlıyor. Örneğin, şimdi tekrar duyuyoruz, Müslüman öğrencilere İsrail ve Filistin'deki bu korkunç olayla ilgili tavır almaları sorulduğunda. Burada onların başından beri bir tutuma sahip oldukları varsayılıyor. Bunu şu anda çok çeşitli alanlarda yaşıyoruz. Bu dalga şu an yüksek. Halkın bir grubunun, halkın tamamına karşı olma eğiliminde olduğu mottosuyla (Müslümanlara yönelik) genel şüphenin arttığına dair bir miktar endişe var. Bu doğru değil. Bu yüzden Müslüman düşmanlığı konusunun gündemde kalmasına dikkat etmemiz lazım, antisemitizm gibi başka önemli konularının da olmasına rağmen. Bu sorunlar toplanıyor, birbirini ortadan kaldırmıyor."

Rohe, Müslüman düşmanlığı konusunun arka plana itilmesi endişesi duyup duymadığının sorulması üzerine de "Evet gerçekten endişem var, şimdi birileri 'Tamamen başka sorunlarımız var.' diyerek konuyu önemsizmiş gibi göstermeye çalıştığında. Evet sorunlarımız var. Almanya'da antisemitizmle ilgili sorunlarımız var ve bu Holokost'tan beri var. Gerçekten de bazı Müslüman çevrelerde antisemitizmle ilgili sorunlarımız da var ve bunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi birini silip sadece diğerine konsantre olunmamalı." dedi.

Medyanın önemine işaret eden Rohe, "Medyanın çok büyük bir sorumluluğu var. Bazıları bunu hakkıyla yerine getiriyor. Ancak genel olarak Alman medyasında, gazetelerden çok televizyonda, Müslümanlar hakkında özellikle sorun odaklı haber yapma yönünde güçlü bir eğilim var." şeklinde konuştu.

Müslüman bir kişi saldırı düzenlediğinde çok sayıda haber yapıldığına dikkati çeken Rohe, "Müslümanlara ve Müslüman kurumlara yönelik saldırılara ilişkin çok az haber var. Müslümanlar fail olmaktan çok mağdur olmasına rağmen, Müslümanlar mağdur yerine daha fazla fail olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubunun haziranda sunduğu raporda, araştırmada, Müslüman düşmanlığının, toplumda marjinal bir durum değil, Alman halkının büyük bir bölümünde yaygın olduğu ve yıllardan beri yüksek seviyede kaldığının görüldüğü belirtilmişti.

Raporda, Müslümanların yoğun şekilde sosyal ayrımcılığa maruz kaldığı aktarılarak, bunların eğitim, istihdam ve konut piyasası ile medya ve siyaset alanlarında da yaşandığı vurgulanmıştı.