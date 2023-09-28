Almanya'da Mültecilerin Diş Tedavisi Tartışması

Almanya'da ana muhalefet partisi lideri Friedrich Merz'in sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalar tepkilere neden oldu. Merz'in, sığınmacıların diş tedavisi için randevu alırken Almanların alamadığını söylemesi, iktidar partileri ve muhalefet arasında tartışmalara yol açtı.

Almanya'da ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Partinin (CDU) lideri Friedrich Merz'in "sığınmacılar dişlerini yaptırırken Almanların randevu alamadığını" söylemesi ülkede tepkilere yol açtı.

Merz, dün "Welt-Talk" isimli programda sığınmacılarla ilgili olarak, "Sığınmacılar, doktorda, dişçide tedavi olup dişlerini yaptırırken, yandaki Alman vatandaşları ise randevu alamıyor." dedi.

300 bin sığınmacının mülteci başvurusunun reddedilmesine rağmen bu kişilerin ülkeyi terk etmediğini, sığınmacıların para yardımı ve tam tıbbi bakım aldığını belirten Merz, "Halk bunu görüyor ve çıldırıyor." ifadesini kullandı.

Özellikle iktidar ortaklarından Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Yeşiller ve Sol Parti, Merz'i "popülizm" yapmakla eleştirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Popülizm, ülkedeki havayı daha da kızıştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de "Bu, en zayıfların sırtına yüklenen acınası bir popülizmdir. Bu şekilde konuşan herkes insanları birbirine düşürüyor ve yalnızca AfD'yi güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Muhalefet çevresinden çok sayıda siyasetçi Merz'i eleştirirken, CDU'nun kardeş partisi olan Hristiyan Sosyal Birliği (CSU), Merz'e destek verdi.

CSU Başkan Yardımcısı Manfred Weber, Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisi liderini savunarak, "Friedrich Merz sokakta insanların söylediklerini yansıtıyor." dedi.