Almanya'da mülteci ve sığınmacılara yönelik saldırılar artıyor

Almanya'da mülteci ve sığınmacılar ile yaşadıkları evlere yönelik saldırıların sayısı artıyor. Yılın ilk dokuz ayında kaydedilen saldırı sayısı, geçen yılın tamamına göre daha fazla olduğu belirtildi.

BERLİN, 15 Kasım (Xinhua) -- Almanya'da mülteci ve sığınmacılar ile yaşadıkları evlere yönelik saldırıların sayısı artıyor.

Alman hükümetinin Salı günü Xinhua'ya gönderdiği yazılı açıklamada, yılın ilk dokuz ayında bu türden 1.515 saldırının kayıtlara geçtiği ve rakamın, 2022 yılının tamamında kaydedilenden 144 daha fazla olduğu belirtildi.

Sol Parti'ye mensup siyasetçi Clara Buenger, "Sığınma arayışıyla Almanya'ya gelen insanların bu kadar sık şiddet ve dışlanmaya maruz kalması, devam etmekte olan bir skandal" diyerek, mültecilerin korunması için politikacı ve vatandaşları harekete geçmeye çağırdı.

Almanya'da 2022 yılında rekor göç rakamlarına ulaşılmasının ardından hükümet, ülkeye yasadışı girişleri önlemek için sınır kontrollerini sıkılaştırmanın yanı sıra mali teşviklerin azaltılması da dahil olmak üzere çeşitli düzenleyici tedbirler aldı.