Almanya'da Kamu Çalışanları Uyarı Grevine Hazırlanıyor

Almanya'da hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci turunda anlaşamayan kamu çalışanları, ücret artışı talebiyle "uyarı grevleri" başlatacak.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'ndan (Ver.di) yapılan açıklamada, Potsdam kentinde hükümet ve sendika temsilcileri arasında ikincisi yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadığı belirtildi.

Açıklamada, işveren tarafının somut zam teklifinde bulunmadığı kaydedilerek vatandaşların, önümüzdeki günlerde kamu çalışanlarının ülke çapında yapacağı uyarı grevleri ve protestolara hazırlıklı olmaları istendi.

Ver.di Başkanı Frank Werneke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işverenlerin ikinci turda da bir teklif sunmadığını ve tüm temel talep ve beklentilerini reddettiğini vurgulayarak, "İşverenler, federal eyaletlerdeki kamu sektöründe yaşanan büyük personel açığını, çalışanların içinde bulunduğu stresli durumu ve yetersiz ücretleri görmezden geliyor. Bu nedenle bir sonraki turdan önce uyarı grevlerini büyük ölçüde genişleteceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ülke çapında kamu sektöründe 300 binden fazla boş pozisyon bulunduğu aktarıldı.

Sendika ne istiyor

Ver.di sendikası dahil sendikalar kamuda 1,1 milyon çalışan için yüzde 10,5'lik bir ücret artışı veya 12 aylık süre için aylık en az 500 avro artış talep ediyor.

Ücret artışlarına yönelik üçüncü tur müzakereler, 7-8 Aralık 2023'te yapılacak.