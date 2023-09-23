Almanya'da iktidardaki koalisyon hükümetinin oy oranı düşüyor

Almanya'da yapılan son anketlere göre, iktidardaki üçlü koalisyon hükümetinin oy oranı tüm zamanların en düşük seviyesine indi. SPD yüzde 17, Yeşiller yüzde 14 ve FDP yüzde 6 oy oranına sahip. CDU-CSU ise yüzde 27 ile birinci sıradaki yerini korudu.

Almanya'da iktidarda olan üçlü koalisyon hükümeti oy oranının, yapılan son anketlerde tüm zamanların en düşük seviyesine indiği bildirildi.

INSA anket şirketinin verilerine göre, iktidar ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 17, Yeşiller Partisi yüzde 14, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 6 oy oranına sahip.

Son seçimlerde yüzde 25,7 oy oranına sahip olan Başbakan Olaf Scholz'ün partisi SPD, iki yılda yüzde 8,7'lik oy kaybına uğramış oldu.

Anketlerde, Hristiyan Sosyal Birlik Partilerinin (CDU-CSU) oy oranı ise değişmeyerek yüzde 27 ile birinci sıradaki yerini korudu.

Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise bir puanlık artışla yüzde 22 ile ülkedeki ikinci büyük parti olma konumunu sürdürdü.

Yapılan son ankette Sol Parti yüzde 5, diğer partilerin toplamı ise yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.