Almanya'da Hızlandırılmış Vatandaşlık Hakkı Kaldırıldı

Güncelleme:
Almanya Federal Meclisi, 3 yıl yaşayan göçmenlere vatandaşlık başvurusu imkanı sunan 'hızlandırılmış vatandaşlık' uygulamasını kaldırarak, yeni düzenlemeyle vatandaşlık için en az 5 yıl ikamet şartı getirdi.

ALMANYA parlamentosu, ülkede 3 yıl yaşayan göçmenlere vatandaşlık başvurusu imkanı sağlayan 'hızlandırılmış vatandaşlık' hakkını kaldırdı.

Almanya Federal Meclisi, göçmenlerin 3 yıl içinde vatandaşlık başvurusu yapmasına imkan tanıyan 'hızlandırılmış vatandaşlık' uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeyle vatandaşlık için tüm başvuru sahiplerine en az 5 yıl ikamet şartı getirildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, konuya ilişkin açıklamasında, "Alman pasaportu başarılı entegrasyonun ödülü olmalı, yasa dışı göç için teşvik haline gelmemeli" ifadelerini kullandı.

Sol Parti ve Yeşiller Partisi, değişikliğin 'entegrasyon politikalarında geri adım' olduğunu belirterek, koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin desteğiyle alınan kararı eleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
