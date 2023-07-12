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Almanya'da Genç Alternatif Partisi 'aşırı sağcı' olarak kategorize edildi

Politika Haberleri

Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin gençlik örgütü olan 'Genç Alternatif', ülkedeki iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Brandenburg birimi tarafından 'aşırı sağcı' olarak kategorize edildi. Brandenburg Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Jörg Müller ve Brandenburg Eyalet İçişleri Bakanı Michael Stübgen tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu gençlik örgütünün faaliyetlerinin anayasa ile uyumlu olmadığı ve özgür demokratik temel düzeni defalarca ihlal ettikleri belirtildi. Genç Alternatif halihazırda birçok federal eyalette aşırı sağcı bir hareket olarak kabul ediliyor. İstihbarat raporuna göre, Brandenburg eyaletinde Genç Alternatif'e üye 90 aşırı sağcı yaşıyor.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin gençlik örgütü olan "Genç Alternatif", ülkedeki iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Brandenburg birimi tarafından "aşırı sağcı" olarak kategorize edildi.

Brandenburg Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Jörg Müller ve Brandenburg Eyalet İçişleri Bakanı Michael Stübgen tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu gençlik örgütünün faaliyetlerinin anayasa ile uyumlu olmadığı ve özgür demokratik temel düzeni defalarca ihlal ettikleri belirtildi.

Genç Alternatif halihazırda birçok federal eyalette aşırı sağcı bir hareket olarak kabul ediliyor.

İstihbarat raporuna göre, Brandenburg eyaletinde Genç Alternatif'e üye 90 aşırı sağcı yaşıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Politika

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