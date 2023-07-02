Almanya'da Eurofighter satışı konusunda iktidar koalisyonunda anlaşmazlık

Almanya'da iktidar koalisyonunu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında, Suudi Arabistan'ın satın almak istediği Eurofighter savaş uçağının satışı konusunda anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

Almanya'da iktidar koalisyonunu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında, Suudi Arabistan'ın satın almak istediği Eurofighter savaş uçağının satışı konusunda anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, İngiliz BAE Systems ile Alman-İspanyol ortaklığı Airbus Defence ve İtalyan Leonardo şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından İngiltere'de üretilen Eurofighter'ın, Suudi Arabistan'a satışı konusunda, İngiltere hükümetinin Almanya'ya baskı yaptığı, ancak Yeşiller Partisinin buna karşı geldiği aktarıldı.

Başbakan Olaf Scholz (SPD) ile Maliye Bakanı Christian Lindner'in (FDP) satışa onay vermeyi düşündükleri, ancak Yeşiller'in kesin olarak karşı çıkması nedeniyle hükümet içinde anlaşmazlık olduğu vurgulandı.

Haberde görüşlerine yer verilen, partinin savunma politikaları sözcüsü Sara Nanni, "Alman hükümeti, hiçbir koşulda bunu kabul etmemelidir." ifadesini kullandı.

Bu konudaki nihai kararın, Federal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği kaydedildi.