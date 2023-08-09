Almanya'da Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu İstifa Etti

Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletindeki Freisbach Belediye Başkanı Peter Gauweiler ile yönetim kurulu, eyaletin mali politikasını protesto etmek için görevlerinden istifa etti. Belediyenin hazırladığı bütçe, giderlerin gelirleri aştığı için denetleme kurumu tarafından onaylanmadı. Gauweiler ve yönetim kurulu, bütçenin onaylanmamasına tepki göstererek istifa etti.

Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletindeki Freisbach Belediye Başkanı Peter Gauweiler ile yönetim kurulu, eyaletin mali politikasını protesto etmek için görevlerinden istifa etti.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Freisbach belediyesinin hazırladığı bütçe, giderlerin gelirleri aştığı için denetleme kurumu tarafından onaylanmadı.

Gelirlerle giderlerin dengede olduğu bir bütçe hazırlanmasını isteyen denetleme kurumu, Freisbach belediyesinin vergileri yükseltmesini talep etti.

Bütçenin onaylanmamasına tepki gösteren Freisbach Belediye Başkanı Gauweiler ile 16 kişilik yönetim kurulu görevinden istifa etme kararı aldı.

Yaklaşık 1200 kişinin yaşadığı beldede 20 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini yürüten Gauweiler, belediyenin bütçesinin yıllardır dengede olmadığını, bunun şimdiye kadar denetleme kurulu için bir sorun teşkil etmediğini belirtti.

Gauweiler, belediyenin görevlerini yerine getirmek için elde ettiği gelirden daha fazlasını harcamak zorunda kaldıklarını aktararak, "1,2 milyon avroluk gelirden çok azı elimizde kalıyor. Bunun 1 milyon avrosunu bölge yönetimine vergi olarak veriyoruz." dedi.

Mali sıkıntılardan dolay halkın yararına hizmet veremediklerini vurgulayan Gauweiler, "Görevlerimizden istifa etmemiz Rheinland-Pfalz'daki tüm belediyeleri temsil eden siyasi bir sinyal ve yardım çağrısıdır." ifadesini kullandı.

Gauweiler, bütçe sıkıntısından dolayı spor salonlarındaki duşları yenileyemediklerini, kreş için yeni mobilya alamadıklarını ve sokaklardaki çukurları onaramadıklarını anlatarak, "Beldemiz için bir şey yapamıyoruz." şeklinde konuştu.

Vergilerin artırılmasına karşı çıkan Gauweiler, "Halkımıza 2 ya da 3 kat daha fazla vergi ödemeleri gerektiğini ancak karşılığında hiçbir şey alamayacaklarını nasıl açıklayabilirim?" dedi.

Freisbach halkı da Belediye Başkanı Gauweiler'in istifasını destekledi.

Freisbach yönetiminin istifa kararının, mali olarak zor durumda olan eyaletteki diğer belde yönetimleri için örnek teşkil edebileceği ifade ediliyor.

İlk kez yaşandı

Germersheim Kaymakamı Fritz Brechtel, eyalette bir belediye yönetiminin tümüyle istifa etme kararı almasının ilk kez yaşandığına işaret ederek, Freisbach belediye yönetiminin bu adımını anlayışla karşıladığını söyledi.

Brechtel, Freisbach'in buzdağının görünen kısmı olduğuna işaret ederek, eyaletteki birçok beldenin benzer şekilde mali olarak zor durumda bulunduğunu kaydetti.

Rheinland-Pfalz eyalet hükümetini eleştiren Brechtel, eyalet hükümetinin aldığı kararı "dogmatik ve sonuna kadar düşünülmemiş" olarak nitelendirdi.

Rheinland-Pfalz eyalet hükümeti, eyalet ile yerel yönetimler arasındaki mali ilişkileri düzenleyen yönetmenlikle 1 Ocak'tan itibaren belediyeler için denk bütçe zorunluluğu getirmişti.