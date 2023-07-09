Almanya'da Bavyera Başbakanı Sınır Kontrollerinin Artırılmasını İstedi

Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder, düzensiz göçle mücadelede daha sıkı sınır kontrolleri yapılması çağrısında bulundu. Söder, yapılan kontrollerde aranan 80 bin kişinin yakalandığını vurguladı.

Almanya'da Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder, düzensiz göçle mücadelede daha sıkı sınır kontrolleri yapılması çağrısında bulundu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Dış sınırları olan tüm eyaletler sınır polisi konusunda bizi örnek almalı ve federal hükümet de sınır kontrollerini artırmalı." dedi.

Bavyera sınır güvenliğindeki dengenin olumlu olduğunu belirten Söder, yapılan kontrollerde insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları ve diğer ciddi suçlular da dahil olmak üzere aranan 80 bin kişinin yakalandığını vurguladı.

Almanya, on binlerce mülteci ve düzensiz göçmenin Balkan rotası üzerinden Batı Avrupa'ya geçmesinin ardından 2015 sonbaharından bu yana Avusturya ile Bavyera sınırında kontroller gerçekleştiriyor.

Bavyera eyaletinin Avusturya ve Çekya ile karadan, İsviçre ile "Konstanz Gölü" olarak bilinen Bodensee üzerinden sınırı bulunuyor.

Tüm ülke çapında sınır kontrolleri ise en son 2022'de Elmau'daki G7 Zirvesi'nde yapılmıştı. O dönemde 383 bin 858 kişi kontrol edilmiş ve haklarında tutuklama emri bulunan 463 kişi ile 2 bin 481 aranan kişi tespit edilmişti.