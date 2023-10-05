Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi hakimlik mesleğine dönemeyecek

Almanya'da Federal Adalet Divanı, aşırı sağcı siyasetçi Jens Maier'in hakimlik mesleğine dönmesi yerine emekli edilmesi kararını onayladı.

Almanya'da Federal Adalet Divanı (BGH), aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partili siyasetçi Jens Maier'in hakimlik mesleğine dönmesi yerine emekli edilmesi kararını onayladı.

Federal Adalet Divanı, aşırı sağcı siyasetçi Jens Maier'in hakimlik mesleğine dönmesi yerine emekli edilmesi kararını onadı.

Divan kararında, hakimlik mesleğine dönmek isteyen Maier'in yeniden hakim olarak görev yapması durumunda "yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına olan güvenin zedeleneceğine" hükmetti.

Geçmişte hakim olarak görev yapan Jens Maier, 2017 yılında AfD adına Federal Meclis'e seçilerek milletvekili olmuştu.

Maier, bir sonraki seçimi kaybetmesi üzerine yeniden hakim olarak çalışmak üzere başvuru yapmıştı.

Saksonya Eyaleti Adalet Bakanlığı, hakimlik mesleğine dönmek isteyen Maier'in emekli olmasına karar vermişti.

Maier, kararın iptal edilmesi için Federal Adalet Divanı'na başvurmuştu.