Almanya'da aşırı sağcı popülist kaymakamın anayasaya bağlılığı inceleniyor

Almanya'nın Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg bölgesinde kaymakam seçilen aşırı sağcı popülist Robert Sesselmann'ın Alman anayasasına bağlılığı inceleniyor. Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı, incelemenin normal bir süreç olduğunu belirtti.

Almanya'da Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg bölgesinde kaymakam seçilen aşırı sağcı popülist, göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partili Robert Sesselmann'ın Alman anayasasına bağlılığının incelendiği bildirildi.

Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Maier, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Sesselmann'ın anayasaya bağlılığının incelenmesini savunarak, eyalet idari ofisince yapılan incelemenin normal bir süreç olduğunu söyledi.

Eyalet idari ofisinin, denetleme görevini yerine getirdiğini ve yerel yasalara uygun davrandığını vurgulayan Maier, kendisinin İçişleri Bakanı olarak bu uygulamaya etkisi bulunmadığını ifade etti.

Maier, yasalara işaret ederek, bir adayın veya seçilen devlet memurunun, anayasada yer aldığı gibi özgürlükçü demokratik temel düzeni savunmadığına dair emareler olduğunda her zaman bir inceleme yapıldığını kaydetti.

AfD'nin Thüringen eyaleti teşkilatı, incelemeyi demokratik olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

AfD'li Sesselmann, Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg'te 25 Haziran'da yapılan ikinci tur seçimleri kazanarak, "ülkenin ilk aşırı sağcı kaymakamı" olmuştu.

Ülkenin iç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, AfD'nin Thüringen eyalet teşkilatının "aşırı sağcı" olduğu gerekçesiyle izlendiğini açıklamıştı.