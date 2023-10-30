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Almanya'da aşırı sağcı milletvekili gözaltına alındı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili seçilen Daniel Halemba, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı.