Almanya'da Aşırı Sağcı AfD'nin Yükselişi Sürüyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre, Alternatif Partisi (AfD) oy oranı yükselişini sürdürerek %22'ye ulaştı. Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde belirlendi: SPD %18, Yeşiller %14, FDP %7, Sol Parti %5. AfD'nin yükselişi Almanya'da sivil toplumda hayal kırıklığı yaratmıştır.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) anketlerde yükselişinin sürdüğü bildirildi.

Bild gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi Insa'ya yaptırdığı anket sonucuna göre, AfD, Almanya genelinde yüzde 22 oy oranına ulaştı.

Koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 18, Yeşiller'in yüzde 14, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 7 olarak belirlendi. Muhalefette bulunan Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 5 olarak tespit edildi.

Insa Direktörü Hermann Binkert, gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu, bu parti için şimdiye kadar ölçtüğümüz en yüksek değer, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) açık ara en güçlü güç olmaya devam ediyor ancak şu anda AfD'nin sadece 4 puan önünde. Aradaki fark hiç bu kadar az olmamıştı." ifadesini kullandı.

İsrail'in eski Berlin Büyükelçisi Şimon Stein da RND haber portalına yaptığı açıklamada, AfD'nin oy oranının anketlerde yüksek çıkması dolayısıyla Almanya sivil toplumuna olan hayal kırıklığını belirtti.

"Almanya'da sivil toplumun konfor alanından pek çıkmadığını görüyorum." diyen İsrailli diplomat, demokratik sivil toplumun "daha uyanık" olmasını beklediğini vurguladı.