Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yahudi soykırımının sorumluluğunu anlattı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin'de düzenlenen mitingde halkından Yahudi soykırımının sorumluluğunu anlamalarını istedi. Mitinge siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, halkından Yahudi soykırımının sorumluluğunu anlamalarını istedi.

Almanya İsrail Toplumu, başkent Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde "Terör ve antisemitizme karşı - İsrail ile dayanışma" sloganıyla bir miting düzenledi.

Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği mitingde Cumhurbaşkanı Steinmeier ve İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Proser de birer konuşma yaptı.

Steinmeier, Almanya'da Yahudilerin yaşamlarının korunması çağrısında bulundu.

Almanya'da antisemitizmin kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Steinmeier, "Burada yaşayan herkesin Auschwitz'i tanıması ve bundan ülkemiz için gelişen sorumluluğu anlaması gerekiyor. İnsanlığa karşı işlenen Shoah (Yahudi soykırımı) suçunun ardından ülkemizdeki Yahudi yaşamının yeniden gelişmesi bir mucizedir. Bu mucizeyi korumalıyız ve korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, Almanya'da Yahudi kurumlarının korumasını arttırdıklarına işaret ederek, "Yahudi yaşamını korumak da bizim özel sorumluluğumuzdur ve tarih önünde görevimizdir. Bu demokrasimizin üzerine inşa edildiği temele yazılıdır. Yahudi yaşamının korunması devletin sorumluluğudur ve bu bir vatandaşlık görevidir." şeklinde konuştu.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Proser ise, Orta Doğu ihtilafında çoğu kez yangının yayılması konusunda uyarılar yapıldığını, " Almanya'da da yangının yayılmasının engellenmesi gerektiğini, aksi takdirde Gazze Şeridi'ndeki terörün Almanya'ya da gelebileceğini" söyledi.

Proser, "Gazze Şeridi'ndeki terör altyapısını tamamen ortadan kaldırmalıyız ve bunu yaptığımızda artık gerçekten 'evet ama'yı tekrar duymak istemiyorum. Bu sefer sonuna kadar gitmemiz lazım." dedi.

Büyükelçi Proser, savaşın sonunda Hamas'ın Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini kaydetti.

Berlin polisi, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge en az 10 bin kişinin katıldığını belirtirken, organizatörler sayının 25 bin olduğunu ifade etti.

Mitinge aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) dışında Federal Mecliste yer alan siyasi partilerin temsilcileri ile Hamas tarafından kaçırılan rehinelerin yakınları da katıldı.