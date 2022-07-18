Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 17-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 13. Petersberg İklim Diyaloğu toplantılarına katılmak üzere Berlin'e gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Bellevue Sarayı'nın kapısında karşıladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin misafir defterini imzalamasının ardından iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel sorunlar, kuraklık, kıtlık, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji ve gıda krizi konuları ele alınırken, iki lider 7-18 Kasım tarihleri arasında Mısır'da Şarm El Şeyh'de yapılacak COP27 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı hazırlıklarını da görüştü.

17-19 Temmuz tarihleri arasında, yapılacak Petersberg İklim Diyaloğu toplantılarına 40 ülkeden katılacak üst düzey temsilcilerin yanı sıra Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BM Genel Sekreteri Guterres video konferans yöntemiyle katılacak. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / Politika