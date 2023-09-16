Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İslam'ın çeşitliliği de ülkemize aittir

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin yüzyıllardır dini çeşitlilikle şekillendiğini ve İslam'ın çeşitliliğinin de ülkelerine ait olduğunu belirtti. Steinmeier, dinlerin çeşitliliğinin saygı, açıklık ve uzlaşma gerektirdiğini vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ülkesinin yüzyıllardır dini çeşitlilikle şekillendiğini belirterek, "İslam'ın çeşitliliği de 5 milyonun üzerindeki Müslüman da ülkemize aittir." dedi.

Steinmeier, Köln'de İslam Kültür Merkezleri Birliğinin (VIKZ) 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Ülkemiz, yüzyıllardır dini çeşitlilikle şekillenmiştir. Bu çeşitliliğin ifade ettiği zenginlik ve aynı zamanda beraberinde getirdiği gerilim ve sürtüşmeler, bizim için yeni değildir. Bugün, İslam'ın çeşitliliği de 5 milyonun üzerindeki Müslüman da ülkemize aittir." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, şunları kaydetti:

"Dünya görüşü olarak Almanya, tarafsız bir devlettir ancak din özgürlüğü, ülkemizde dinin olmadığı anlamına gelmez. Aksine, dinlere alan tanımak ve tüm inançlı insanların özgürlüğünü korumak anlamına gelir. Dinlerin çeşitliliğinin bize ve ülkemize yardımcı olduğuna inanıyorum çünkü bu, saygı, açıklık, uzlaşma gerektirir. Kısacası iyi ve demokratik bir birlikte yaşamı gerektirir. İnanç, bizi dünyayı sorgulamak ve adaletsizlikleri tanımak konusunda güçlendirebilir. Din, bir güç kaynağıdır. Dinlerin gücünü ülkemizde uyum için kullanmak üzere elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

Toplumlardaki çeşitliliğin önemini vurgulayan Steinmeier, "İster Müslüman düşmanlığı, ister antisemitizm, isterse de Hristiyan nefreti olsun, bu tür bir zehir, barış içindeki inançlı insanlara yabancıdır, demokrasimize de yabancıdır." şeklinde konuştu.