Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: AfD'nin yüksek oy oranı endişe verici

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) oy oranının anketlerde yüksek çıkmasının "endişe verici" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman ZDF kanalına yaptığı açıklamada, aşırı sağcı AfD'nin oy oranının anketlerde yüksek çıkmasına ilişkin "Anketler endişe verici. Ancak bunlar bizi, her kritik konuyu otomatik olarak popülizm ve aşırı sağcılık olarak sınıflandırmaya itmemelidir." dedi.

Steinmeier, her seçmenin tercihinin sorumluluğunu taşıdığını vurgulayarak, "Bu toplumda korku tacirlerini daha fazla cesaretlendirmemeliyiz. İhtiyacımız olan şey korku tacirleri değil, sorun çözücülerdir." ifadesini kullandı.

Seçmenlerin büyük bir kısmının iktidar partilerinden uzaklaşması ve ana muhalefet partisinin bundan kazançlı çıkmaması halinde, bunun soru işaretlerine yol açacağını belirten Steinmeier, "Elbette iktidar partileri de kendilerine doğru konulara sahip olup olmadıklarını, doğru iletişimi seçip seçmediklerini, seçmenlerin beklediği birliği sergileyip sergilemediklerini ya da çok fazla didişme olup olmadığını sormak zorundadır ve soruyorlar da." diye konuştu.

Ülkedeki ruh halinin de tamamen farklı şeylerden etkilendiğini söyleyen Steinmeier, finans krizlerine, mülteci akınına, Kovid-19 salgınına ve Ukrayna savaşına dikkati çekerek, "Unutmamalıyız ki stres altında bir toplumuz. Bunlar olağanüstü durumlar. İnsanların kafasında soru işaretleri olduğunu anlamak zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası göndermesini de savundu.

AfD'nin oy oranı, anketlerde yüzde 20 çıkıyor

Almanya kamu yayıncısı olan birinci televizyon kanalı ARD'nin yaptırdığı ankete göre, AfD'nin oylarının oranı yüzde 20'ye yükseldi.

Anket sonucuna göre, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı yüzde 18, Hür Demokrat Partinin yüzde 7 (FDP) ve Yeşiller'in ise yüzde 14'ü bulunuyor.

Ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) oy oranı ise yüzde 28 olarak belirtiliyor.