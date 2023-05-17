Almanya Büyükelçisi Schulz Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, ülkesinde 2 Türk gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Almanya'da 2 Türk gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün (17 Mayıs) gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmalarının Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi olduğu belirtilerek, menfur eylemin şiddetle kınandığı kaydedildi. Açıklamada, "Terör örgütü FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hemen ardından Alman makamlarının söz konusu basın mensuplarını ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır. Konuya ilişkin olarak Almanya'da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de iletilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023