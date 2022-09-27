Almanya Büyükelçisi Wolfgang Kubicki'den Cumhurbaşkanına hakaret! Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Almanya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kubicki için "Siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin ifadeleri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Aşağı Saksonya Eyaleti seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz" dedi.

"SİYASİ VE AHLAKİ SEVİYESİ HAKKINDA BİLGİ VERMEKTE"

Bilgiç, Kubicki'nin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Adı geçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir" açıklamasında bulundu.