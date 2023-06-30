Almanya, Bosna Hersek'teki Anayasa Mahkemesi kararlarına tepki gösterdi

Almanya, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin Anayasa Mahkemesi kararlarının geçerliliğini iptal etme kararına tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu kararın Dayton Anlaşması'nı ihlal ettiğini ve ülkenin birliğini tehlikeye attığını belirtti.

Almanya, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisinde alınan, Anayasa Mahkemesi kararlarının entitede geçerli sayılmayacağına ilişkin karara tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, RS Ulusal Meclisinde 27 Haziran'da Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının entite topraklarında geçerliliğine ilişkin alınan kararın Bosna Hersek'te yaklaşık 30 yıldan beri barışı garanti altına alan 1995'teki Dayton Anlaşmasını da ihlal ettiğini belirtti.

Söz konusu kararı "entitenin devletten kopuşu yönünde bir başka ciddi adım" olarak niteleyen Burger, "Bu, ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atıyor." dedi.

Burger, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin yetki ve rolünü doğrudan Dayton Barış Anlaşması'nın bir parçası olan Bosna Hersek Anayasası'ndan aldığını vurgulayarak, "Mahkemenin kararları nihai ve bağlayıcıdır ve bunlara saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Sözcü Burger, kararın Bosna Hersek vatandaşlarının talep ve çıkarlarına da aykırı olduğunu kaydetti.

Karar oy çokluğuyla alınmıştı

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) Anayasa Mahkemesi kararlarının entitede geçerliliğini iptal eden karar 27 Haziran'da RS Ulusal Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

RS Başkanı Milorad Dodik, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Bugün atılan adım, RS'nin bağımsızlığının temeli olacaktır." ifadesini kullanmıştı.???????