Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin geleceğe uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İspanya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, AB'nin geleceğe uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti ve nitelikli çoğunluk ile karar alınabilmesini savundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğe uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı için Granada'da olan Scholz, açıklamalarda bulundu.

AB'nin geleceğe uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten Scholz, "Bu, özellikle karar alma yapıları için geçerlidir. Prag'da bu konuyla ilgili yaptığım konuşmada örneğin, dış politika veya vergi politikası konularında her zaman oy birliğinin hakim olmasının kabul edilemez olduğunu açıkça ifade etmeye çalıştım." dedi.

Şansölye Scholz, AB içinde nitelikli çoğunluk ile de karar alınabilmesini savunarak, "Bunu yapabilmeliyiz ki Avrupa Birliği'nin egemenliği ve hareket kabiliyeti garanti altına alınabilsin." şeklinde konuştu.

Granada'daki toplantının, Avrupa'nın geleceği açısından büyük önem taşıyan soruları, karar baskısı olmadan tartışmak için iyi bir platform olduğuna işaret eden Scholz, bu şekilde gelecek ve planlanan unsurlar için doğru temellere sahip olabileceklerini vurguladı.

Alman Başbakan, Avrupa'nın egemenliğinin ve dünyada önemli bir konuma sahip olmasının önemine dikkati çekerek, "Vatandaşların sahip olduğu ve cevap bulmasını bekledikleri sorunların da Avrupa tarafından cevaplanmasını nasıl sağlayabileceğimize dikkatle bakmalıyız." ifadesini kullandı.