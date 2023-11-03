Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüşerek Orta Doğu'daki durumu ele aldı. Görüşmede, çatışmanın bölgesel olarak genişlemesinin önlenmesi konusunda mutabık kalındı ve sivillerin korunması ve insani yardıma erişimin güvence altına alınması vurgulandı. Ayrıca, İsrailli ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözümün önemi üzerinde hemfikir olundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durum hakkında telefonla görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şansölye ve Kral 2. Abdullah'ın, görüşmede (Gazze'deki) çatışmanın bölgesel olarak genişlemesinin önlenmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Scholz'un, Almanya'nın sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'ndeki insanların insani yardıma sürekli ve güvenli erişimi konusundaki güçlü kararlılığını yinelediği belirtildi.

Şansölye ve Kral Abdullah'ın, İsrailli ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak sürdürülebilir bir çözümün ancak iki devletli bir çözümle bulunabileceği konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.