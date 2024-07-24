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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kamala Harris'in seçimi kazanmasının muhtemel olduğunu düşünüyor

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlığa aday gösterilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Scholz, Harris'i yetkin ve deneyimli bir siyasetçi olarak nitelendirirken, seçimi kazanmasının muhtemel olduğunu düşündüğünü belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlığa aday gösterilmesiyle ilgili, " Kamala Harris'in seçimi kazanmasının çok muhtemel olduğunu düşünüyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında açıklamalarda bulundu. Scholz, Harris'i ABD seçimlerini kazanabilecek "yetkin ve deneyimli" bir siyasetçi olarak nitelendirirken, açıkça destek vermedi. Scholz, "ABD'deki seçim kampanyası, şimdi biraz yeni bir kadro ve yeni bir takım ile kesinlikle heyecan verici olacak. Kamala Harris'in seçimi kazanmasının çok muhtemel olduğunu düşünüyorum, ancak buna ABD'li seçmenler karar verecek" dedi.

Harris ile birkaç kez görüştüğünü söyleyen Scholz, "Harris ne yaptığını çok iyi bilen, yetkin ve deneyimli bir siyasetçi. Ne istediğini ve ne yapabileceğini biliyor" dedi.

Scholz, ABD'de kasım ayında yapılacak seçimleri kim kazanırsa kazansın onunla en iyi şekilde çalışacağını söyledi. Biden gibi kendisinin de yeniden seçilmekten vazgeçip vazgeçmeyeceği sorulduğunda Scholz, esprili bir şekilde "Bu güzel ve dostane soru için teşekkür ederim" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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