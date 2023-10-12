Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin durumları konusunda tüm sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu belirterek, en kısa sürede serbest bırakılmasını talep etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin durumları konusunda tüm sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu belirterek, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu tüm rehinlerin, en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'un, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir görüşme yaptığı ve Hamas tarafından İsrail'e düzenlenen saldırının ardından Orta Doğu'daki durumun ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede Hamas tarafından kaçırılan ve aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu rehinelerin akıbetinin değerlendirildiğine işaret edilerek, "Şansölye Scholz rehinelerin refahı konusunda tüm sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu vurguladı. Rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını talep etti." açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, Scholz'un, Hamas'ın saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınadığı vurgulandı.

Alman Başbakan'ın ayrıca Katar'ın insani yardım çabalarını takdirle karşıladığı kaydedildi.