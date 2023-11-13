Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara ateşkes çağrısı yapmadı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, "Hemen ateşkes ya da uzun süreli duraklama çağrılarının doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 37 gündür devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısına karşı olduğunu açıkladı. Scholz bir tartışma programında yaptığı açıklamada, "Hemen ateşkes ya da uzun süreli duraklama çağrılarının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu sonuçta İsrail'in Hamas'a yeni füzeler elde etme ve toparlanma imkanı vermesi anlamına gelir" ifadelerini kullanarak, ateşkes yerine "insani duraklama" çağrısında bulundu. - BERLİN