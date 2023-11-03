Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile video konferans görüşme yaptığı bildirildi. Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve bölgedeki güncel durum ele alındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile video konferans görüşmesi yaptı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile video konferans görüşme yaptığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şansölye Scholz ve Şi, ikili ilişkiler ve ekonomik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırısı ve bölgedeki mevcut durum da ele alındı.

Rusya'nın Ukrayna savaşının sonuçlarını da ele alan Şi ve Scholz, görüşmede, nükleer bir savaşa girilmemesi gerektiğine, böyle bir durumda da asla kazanılamayacağına işaret etti.