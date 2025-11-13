Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Ukraynalı Gençlere Ülkelerinde Kalma Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukraynalı genç erkeklerin Almanya'ya gelmek yerine ülkelerinde kalarak hizmet etmeleri gerektiğini vurguladı. Almanya, savaş nedeniyle gelen Ukraynalılara sosyal yardım ödemelerinde de değişiklik yaparak sığınmacı ödeneğine geçme kararı aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukraynalı gençlerin Almanya'ya gelmek yerine ülkelerinde kalarak hizmet etmeleri gerektiğini söylediğini açıkladı.

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Rusya savaşı nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalılara sosyal destek kapsamında Vatandaşlık parası (Bürgergeld) yerine daha düşük olan Sığınmacı Ödeneği (Asylbewerberleistungsgesetz) ödenmesine karar vermesinin ardından bu kez Başbakan Friedrich Merz'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Almanya Başbakanı Merz, başkent Berlin'de Almanya Perakende Federasyonu (HDE) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Başbakan Merz, Zelenskiy'e Ukraynalı genç erkeklerin Almanya'ya gelmek yerine ülkelerinde kalarak hizmet etmeleri gerektiği yönündeki görüşünü aktardığını belirtti. Merz, "Devlet Başkanı Zelenskiy'den bunu sağlamasını istedim. Ukrayna'da onlara ihtiyaç duyulduğunu belirttim" ifadelerini kullandı.

Merz, hükümetin Ukrayna'dan gelen mültecilerin vatandaşlık parası yerine sığınmacı ödeneği almalarına dönük düzenlemeyi hayata geçirme planını da doğruladı.

Almanya'daki Ukraynalılara artık Vatandaşlık Parası değil Sığınmacı Ödeneği verilecek

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Rusya savaşı nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalılara 563 euro tutarındaki Vatandaşlık parası (Bürgergeld) yerine 441 euro tutarında Sığınmacı Ödeneği (Asylbewerberleistungsgesetz) ödenmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Koalisyon ortakları dün akşam yaptıkları son toplantıda, 1 Nisan 2025'ten sonra Almanya'ya gelen tüm Ukraynalıların sığınmacı statüsünde değerlendirilmesine ve daha az sosyal yardım almasına karar vermişti. Ukraynalılara yapılan sağlık yardımlarının da temel yardımlar düzeyine indirilerek kısıtlanması konusunda da koalisyon partileri uzlaşmaya varmıştı.

Alman Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Başbakan Merz'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde Ukraynalı mültecilerin durumunun da ele alındığı belirtilmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
