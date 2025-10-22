Almanya Başbakanı Merz'ten Göçmen Açıklaması: 'Onlarsız Yapamayız'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" sözleriyle göçmenleri hedef almasının ardından geri adım atarak, "Göçmen kökenli insanlar iş gücü piyasamızın vazgeçilmez bir parçası. Onlarsız yapamayız" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göçmenleri hedef alan "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" sözlerine yönelik tepki ve protestoların ardından geri adım attı. Batı Balkanlar Zirvesi için bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da açıklama yapan Merz, şehrin görüntüsünde sorun oluşturanları Almanya'da geçerli kurallara uymayan, oturma hakkı ve işi olmayan göçmenler olarak tanımladı.

Merz, "Kalıcı oturma izni olmayan, çalışmayan ve Almanya'da geçerli kurallara uymayan göçmenler sorunlara yol açıyor. Bu insanların çoğu aynı zamanda şehirlerimizdeki kamu imajını da şekillendiriyor. Bu nedenle Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki birçok insan ki bu sadece Almanya için geçerli değil, kamusal alanlarda dolaşmaktan korkuyor. Bu durum tren istasyonları, metrolar ve bazı parklar için de geçerli. Bu durum tüm mahalleleri etkiliyor ve polisimiz için de büyük sorunlara yol açıyor" dedi.

"Onlarsız yapamayız"

İki hafta önceki açıklamasında göçmenleri eleştiren ve neyi kastettiğini bugün açıklayan Başbakan Merz, Almanya'nın gelecekte de özellikle işgücü piyasası için göçe ihtiyaç duymaya devam edeceğini vurguladı. Merz, "Bu, Almanya için olduğu kadar Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri için de geçerli. Buna ihtiyacımız var. Göçmen kökenli insanlar bugün bile işgücü piyasamızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Artık onlarsız yapamayız. Nereden geldikleri, ten renkleri ne olursa olsun, Almanya'da yaşayıp çalışan birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü nesil olmaları fark etmez" dedi.

Merz, yarın Avrupa Birliği'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak hükümet ve devlet başkanları zirvesinde Avrupa Birliği'nin göç politikasını ele alacaklarını da belirtti.

Binlerce kişi protesto etmişti

Merz iki hafta önce Potsdam kentinde "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" ifadelerini kullanmış, bu açıklama sonrası Almanya meclisinde temsil edilen partiler ve göçmen kökenli sivil toplum kuruluşları Merz'e tepki göstermişti. Sözlerinden geri adım atmayan Merz, geçtiğimiz pazar günü ve dün Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. - LONDRA