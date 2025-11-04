Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Suriyeli Suçluların Sınır Dışı Edilmesini Görüşmek Üzere Suriye Devlet Başkanı'nı Davet Etti

Almanya Başbakanı Merz, Suriyeli Suçluların Sınır Dışı Edilmesini Görüşmek Üzere Suriye Devlet Başkanı'nı Davet Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'daki Suriyeli suçluların sınır dışı edilmesi konusunu görüşmek üzere Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yı Almanya'ya davet etti. Merz, Suriye'nin yeniden inşası için geri dönüşlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'yı Almanya'da sabıkalı Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmesi konusunu görüşmek üzere Almanya'ya davet ettiğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Schleswig Holstein eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Merz, ülkedeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesine yönelik tartışmaların sorulması üzerine, "Temel prensibimiz şu: Suriye'deki iç savaş sona erdi ve bu ülke artık yeniden inşası için tüm kaynaklarına, özellikle de Suriye halkına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Almanya'dan kendi istekleriyle oraya dönecek çok sayıda kişi kesinlikle olacaktır. Suriyelilerin de çok büyük bir kısmının geri dönmek istediğini biliyoruz. Bunu teşvik edeceğiz ve ülkenin hızla yeniden inşasına yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı. Suç işleyen Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmesi ve yasal statüsü veya oturma izni olmayanların sınır dışı edilmesiyle ilgili soruya Merz, "Elbette suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Plan bu. Şimdi bunu çok somut bir şekilde uygulayacağız. İçişleri Bakanı da bu konu üzerinde çalışıyor. Bunun uzun vadede başarılı olmasını sağlamak için ülkenin istikrarına katkıda bulunmak istiyoruz. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yı bu sorunu birlikte nasıl çözebileceğimizi görüşmek üzere Almanya'ya davet ettim" dedi.

"Geri dönmeyi reddedenler, elbette yakın gelecekte sınır dışı edilebilir"

Merz, "Tekrar edeyim: Suriye'deki iç savaş sona erdi. Almanya'da artık sığınma hakkı yok, bu nedenle sınır dışı etme işlemlerine başlayabiliriz. Ancak, şu anda Suriye'de bulunan mültecilerin büyük bir kısmının gönüllü olarak geri dönüp yeniden yapılanma çalışmalarına katılacağını düşünüyorum. Bu insanlar olmadan yeniden yapılanma imkansız. Almanya'da geri dönmeyi reddedenler ise elbette yakın gelecekte sınır dışı edilebilir" şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un geçtiğimiz perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette, savaşın ülkenin altyapısının büyük bir kısmını tahrip etmesi nedeniyle Suriyelilerin geri dönme potansiyelinin "çok sınırlı" olduğunu söylemesi, tartışmaların fitilini ateşlemişti. Söz konusu açıklama, göç gibi önemli bir sorunda aşırı sağ partilerin gerisinde kalmaktan kaçınmaya çalışan Merz ve Wadephul'un muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden (CDU) tepki almıştı.

Almanya, "açık kapı" politikası uygulamıştı

Eski CDU lideri ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 yıl önce mültecilere yönelik "açık kapı" politikası izlemiş ve çoğunluğu iç savaştan kaçan Suriyelilerden oluşan yaklaşık 1 milyon göçmeni Almanya'ya kabul etmişti. O tarihten bu yana aşırı sağa verilen destek artarken, Merz liderliğindeki CDU, sınır güvenliği ve göç konusunda çok daha sert bir çizgi izleyerek sınır dışı işlemlerini hızlandırma sözü vermişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Kurtulmuş:

Suriye hapishanelerindeki Alman teröristleri de Almanya kabul etsin. bu işler karşılıklı olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.