Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Eleştirdi

Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Eleştirdi
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Friedrich Merz, Almanya'da düzenlenen bir forumda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve sivil halka zarar vermenin Hamas ile mücadele olarak meşrulaştırılamayacağını belirtti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Uluslararası hukukun ihlal edildiği durumlarda, Almanya ve Almanya Başbakanı da bu konuda bir şeyler söylemelidir" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'da düzenlenen bir forumda konuştu. Merz, İsrail'in Gazze'deki amacını artık anlamadığını belirterek, "Sivil halka, son günlerde giderek artan bir şekilde olduğu gibi, bu derece zarar vermek, Hamas terörizmiyle mücadele olarak meşrulaştırılamaz" ifadelerini kullandı.

Merz, bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapmayı planladığını ve ona 'aşırıya kaçmamasını' söyleyeceğini vurgulayarak, "Ancak, uluslararası hukukun ihlal edildiği, sınırların aşıldığı durumlarda, Almanya ve Almanya Başbakanı da bu konuda bir şeyler söylemelidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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