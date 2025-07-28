Almanya Başbakanı Merz, Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Güvenlik Kabinesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durumu derhal kalıcı şekilde iyileştirmelidir. Gazze'de kapsamlı ve kısa vadeli olmayan bir ateşkes gereklidir" dedi.

Almanya'da Güvenlik Kabinesi, bugün öğleden sonra Başbakan Friedrich Merz başkanlığında toplandı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Savunma Bakanı Boris Pistorius, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve ilgili birimlerden yetkililer katıldı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Merz, yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda Gazze ve Batı Şeria'daki insani durumu ve atılabilecek adımları ele aldıklarını söyledi. Güvenlik Kabinesi'nde mutabakata varılan konulara değinen Merz, "Öncelikle İsrail, Gazze'deki feci insani durumu derhal, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmelidir. İsrail, acı çeken sivil halka hızlı, güvenli ve yeterli insani ve tıbbi yardım sağlamalıdır. İsrail'in dün başlattığı önlemler, bu yönde atılmış önemli bir ilk adımdır. Bunları, oradaki insanlara yönelik daha ileri tedavi önlemleri hızla takip etmelidir. Ancak Gazze Şeridi'nden başka sınır dışı etmeler de yapılmamalıdır" dedi.

Başbakan Merz, "İkinci olarak Gazze'de kapsamlı ve sadece kısa vadeli olmayan bir ateşkes gereklidir. Bunun için Hamas sonuca giden yolu açmalıdır. İsrail hükümeti de bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır" ifadelerini kullandı. Merz, toplantıda mutabakata varılan üçüncü konunun ise Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka bir adım atılmaması olduğunu kaydetti.

"Filistin'i tanıma iki devletli çözümün son adımlarından biri"

Merz, "Federal hükümet, Filistin'in devlet olarak tanınması konusunda şu anda bir karar vermiş değildir. Tanımayı, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi için ilk adım olarak değil, muhtemelen son adımlardan biri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumu ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini belirten Merz, önümüzdeki günlerde Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ortaklarının yanı sıra ABD ve bölgedeki Arap ülkeleriyle yakın koordinasyonu sürdüreceklerini tekrarladı.

Almanya'dan Gazze'ye hava köprüsü

Başbakan Merz, Güvenlik Kabinesi'nde Federal Hükümet tarafından Gazze'deki insani durumu iyileştirecek somut adımlara ilişkin de kararlar aldıklarını belirterek, "Alman hükümeti, Ürdün ile iş birliği içinde, insani yardım için Gazze üzerinde derhal bir hava köprüsü kuruyor. Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, gıda ve tıbbi malzeme için böyle bir hava köprüsü kurmaya hazır olan Fransa ve İngiltere ile yakın iş birliği içinde olacak" dedi.

Hava köprüsüyle gönderilecek yardımların Gazze halkı için çok küçük bir yardım olacağını bildiklerini kaydeden Merz, "Fransa ve İngiltere ile bölgedeki gelişmeleri, özellikle de ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Gazze'nin gelecekteki yönetimi ve yeniden inşası konusunda görüş alışverişine devam edeceğiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Orta Doğu'ya gidecek

Bölgedeki ortaklar ile Almanya, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu E3 ülkeleri olarak koordineli şekilde Gazze'nin yeniden inşa konferansının hazırlıklarına da odaklanacaklarını belirten Merz, "Bölgedeki yoğun diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Perşembe günü bölgeye gitmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kendisinin bu akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceğini bildiren Merz, "Olayların ışığında tutumumuzu ve önlemlerimizi sürekli olarak güncelleyeceğiz. Hedefimiz tamamen açık. Gazze'deki sivil halkın insani acılarını mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istiyoruz. Silahların derhal susmasını istiyoruz" dedi.

"İsrail'in yanındayız"

"İsrail'deki dostlarımızın huzur bulmasını ve kalıcı olarak güvenlik ve barış içinde yaşayabilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanan Merz, "İsrail'in yanındayız ve bu ülkenin yeniden huzur bulması ve barış ve özgürlük içinde yaşayabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Ancak İsrail de katkıda bulunmalı ve ateşkes ve yeniden inşa konferansından sonraki durumu da düşünmelidir. Bölgedeki insanlar barış ve özgürlük içinde bir arada yaşama şansına sahip olmalıdır ve bu nedenle İsrail hükümeti de bunu mümkün kılmak için her şeyi yapmalıdır" dedi.

Merz, bir gazetecinin sorusu üzerine Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını durdurması konusunu görüşmediklerini belirtti. - BERLİN