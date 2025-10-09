Almanya Başbakanı Merz: Gazze'de Ateşkes Umut Verici

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hamas ile İsrail'in, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasını umut verici olduğunu belirterek, "Uzun bir aradan sonra ilk kez bölgede gerçek bir barış ihtimali ortaya çıktı. Tüm tarafları sözlerini tutmaya, savaşı sona erdirmeye ve kalıcı barışın yolunu açmaya çağırıyoruz" dedi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasında uzlaşmaya varılması Almanya'da da memnuniyetle karşılandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail'in Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması için anlaşmaya varmış olmalarını umut verici olarak nitelendirdi. Merz, "Esirler ve aileleri için, Gazze halkı ve tüm bölge için umut veriyorlar. Uzun bir aradan sonra ilk kez bölgede gerçek bir barış ihtimali ortaya çıktı. Tüm tarafları savaşı sona erdirme ve kalıcı barışın yolunu açma taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Almanya bu süreci kararlılıkla desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BERLİN