Almanya Başbakanı Merz: 'Filistin Devletinin Tanınması Şu Anda Doğru Bir Adım Değil'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Filistin devletinin tanınmasını şu anda doğru bir adım olarak görmüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Federal hükümet, kısa vadede Filistin'i bir devlet olarak tanımayı planlamamaktadır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, Kral Abdullah ile Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki son durumu ayrıntılı bir şekilde konuştuklarını söyledi. Alman hükümetinin en üst düzey hedefinin İsrail ve tüm bölgedeki insanlar için barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu belirten Almanya Başbakanı Merz, "Müzakere yoluyla ulaşılan iki devletli bir çözümün, bu hedefe ulaşmak için en iyi şans olduğunu düşünüyoruz. Filistin devletinin tanınmasını şu anda doğru bir adım olarak görmüyoruz. Bu, iki devletli bir çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olabilir. Federal hükümet, bu bakımdan kısa vadede Filistin'i bir devlet olarak tanımayı planlamamaktadır" dedi.

Merz'den İsrail'e Gazze'deki insani durumu hızla iyileştirme çağrısı

Öncelikli olanın acil sorunlara ilişkin ilk adımların atılması olduğuna vurgu yapan Başbakan Merz, "İlk olarak, Gazze'de ateşkes sağlanmalı ve rehineler, aralarında hala Alman vatandaşları da bulunanlar, serbest bırakılmalıdır. İkincisi, İsrail Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durumu hızlı ve kararlı bir şekilde iyileştirmesi gerekiyor. Sivil halka acil olarak insani yardım ulaştırılması gerekiyor. Bu nedenle, İsrail hükümeti ve başbakanın attığı ilk adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak daha fazlası da yapılmalıdır. Üçüncü olarak, Gazze için sürdürülebilir bir siyasi perspektif gereklidir. Batı Şeria'nın ilhakına yönelik daha fazla adım atılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Merz, Fransa, İngiltere, ABD ve bölge ülkeleri ile yakın koordinasyon içinde bölgedeki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Merz, "Avrupa siyasetinde İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu E3 ülkeleri arasında Filistin'in devlet olarak ne zaman tanınmasının uygun olacağı konusunda farklı görüşler olabilir. Ancak şu anda ortaya çıkan büyük ve acil konularda hemfikiriz ve gerekirse bir çözüm için daha da kararlı bir şekilde çalışmaya hazırız" dedi.

"İki nakliye uçağı yarın Gazze görevine başlayabilir"

Merz, Alman Hava Kuvvetlerine ait 2 nakliye uçağının yarından itibaren Ürdün'den Gazze'ye havadan insanı yardım operasyonuna başlayabileceğini ifade etti. Merz, "Bu küçük bir insani katkı sağlayabilir ancak önemli bir mesaj veriyor. Buradayız, bölgedeyiz, yardım ediyoruz" dedi.

Almanya, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları Orta Doğu'yu ziyaret edecek

Bir soru üzerine İsrail hükümetine yönelik baskıyı artırmak için bir somut adım açıklamayan Merz, Almanya, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanlarının birlikte Orta Doğu ziyaretlerine çıkacakları bilgisini verdi. Dışişleri Bakanlarının İsrail'e üç devletin tutumlarını aktaracaklarını söyledi. - BERLİN