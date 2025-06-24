Almanya Başbakanı Merz'den Trump'ın Ateşkes Açıklamasına Destek

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail'in ateşkesini memnuniyetle karşıladı. Merz, başarılı bir ateşkesin Orta Doğu ve dünya için olumlu gelişmeler getireceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail'in ateşkesi açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik kararlı askeri saldırılarının ardından bu ateşkes başarılı olursa, bu çok olumlu bir gelişme olacaktır. Orta Doğu'yu ve dünyayı daha güvenli hale getirecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini ve 12 gün süren savaşın sona erdiğini duyurmuştu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik kararlı askeri saldırılarının ardından bu ateşkes başarılı olursa, bu çok olumlu bir gelişme olacaktır. Orta Doğu'yu ve dünyayı daha güvenli hale getirecektir. Hem İran'a hem de İsrail'e bu çağrıya kulak vermeleri çağrısında bulunuyorum. Katar'a ve bölgedeki diğer devletlere gösterdikleri soğukkanlılık için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Merz, Lahey'deki NATO toplantına değinerek "Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi çerçevesinde Amerikalı ve Avrupalı ortaklarımızla durumun nasıl daha fazla istikrara kavuşturulabileceğini görüşeceğiz" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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