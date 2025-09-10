Almanya Başbakanı Merz'den Rus İHA'larına Tepki

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesini kınayarak, "Rusya, NATO ve AB üyesi bir ülkede insan hayatını tehlikeye attı. Bu pervasız eylem, Baltık Denizi bölgesinde ve NATO'nun doğu kanadında uzun bir provokasyon zincirinin parçasıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasının ihlal etmesini kınadı. Başbakan Merz, "Rusya, NATO ve AB üyesi bir ülkede insan hayatını tehlikeye attı. Bu pervasız eylem, Baltık Denizi bölgesinde ve NATO'nun doğu kanadında uzun bir provokasyon zincirinin parçasıdır" dedi.

Almanya'nın Rusya'nın bu saldırgan eylemini en güçlü şekilde kınadığı belirten Merz, Polonya'nın NATO müttefikleriyle birlikte bu tehdidi zamanında fark edip ortadan kaldırabilmesinin iyi bir gelişme olduğunu vurguladı. Merz, "NATO kendini savunmaya hazırdır ve hazır olmaya devam edecektir " dedi. - BERLİN