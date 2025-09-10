Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den Rus İHA'larına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesini sert bir dille kınadı. Merz, bu eylemin NATO ve AB ülkelerini hedef alan bir provokasyon olduğuna dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesini kınayarak, "Rusya, NATO ve AB üyesi bir ülkede insan hayatını tehlikeye attı. Bu pervasız eylem, Baltık Denizi bölgesinde ve NATO'nun doğu kanadında uzun bir provokasyon zincirinin parçasıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasının ihlal etmesini kınadı. Başbakan Merz, "Rusya, NATO ve AB üyesi bir ülkede insan hayatını tehlikeye attı. Bu pervasız eylem, Baltık Denizi bölgesinde ve NATO'nun doğu kanadında uzun bir provokasyon zincirinin parçasıdır" dedi.

Almanya'nın Rusya'nın bu saldırgan eylemini en güçlü şekilde kınadığı belirten Merz, Polonya'nın NATO müttefikleriyle birlikte bu tehdidi zamanında fark edip ortadan kaldırabilmesinin iyi bir gelişme olduğunu vurguladı. Merz, "NATO kendini savunmaya hazırdır ve hazır olmaya devam edecektir " dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'e milli takım sürprizi

Fatih Terim'e milli takım sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.