Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'in Saldırıları Hakkında Açıklama

Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'in Saldırıları Hakkında Açıklama
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında 'Bu, İsrail'in hepimiz adına yaptığı kirli iş' ifadesinin kabul gördüğünü belirtti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında kullandığı, 'Bu, İsrail'in hepimiz adına yaptığı kirli iş' ifadesinin pek çok kişi tarafından paylaşılmasından hoşnut olduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de eyalet başbakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Merz, G7 Zirvesi için bulunduğu Kanada'da, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında kullandığı, 'Bu, İsrail'in hepimiz adına yaptığı kirli iş' ifadesinin büyük ölçüde kabul gördüğünü ve bu nedenle birçok kişinin bu görüşü paylaşmasından hoşnut olduğunu söyledi.

İfadesinin sosyal medyada eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Merz, "Az sayıdaki eleştirel seslere yorum yapmama gerek yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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