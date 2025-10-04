Almanya Başbakanı Merz'den Gazze İle İlgili Umut Verici Açıklama

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin Hamas'ın 'Müzakereye hazırız" açıklamasına "Gazze'de barış ve rehinelerin serbest bırakılması artık çok yakın" sözleriyle değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD merkezli sosyal medya platformu X'de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin "Detayları görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu" duyuran Hamas'ın açıklamasını değerlendirdi. Merz, "Gazze'de barış ve rehinelerin serbest bırakılması artık çok yakın. Hamas da artık Başkan Trump'ın barış planını prensipte kabul etti. Alman hükümeti, Amerikan Başkanı'nın her iki tarafa yaptığı çağrıyı güçlü şekilde destekliyor" dedi. Merz, "Yaklaşık iki yıllık savaşın ardından barış için en iyi fırsat bu" ifadelerini kullandı. - BERLİN