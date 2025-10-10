Almanya Başbakanı Merz'den Gazze'de Ateşkes Açıklaması

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkese sağlanmasının Orta Doğu ve bölgedeki halklar için iyi bir haber olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'a barış girişimi için teşekkür edereim. Katar, Mısır ve Türkiye'deki ortaklarımıza arabuluculukları için teşekkür ederim" dedi. Merz, Almanya'nın Gazze Görev Gücünde yer almayacağının mesajını da verdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkese varılmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Başbakan Merz, Gazze'de 2 yıldan fazla süredir devam eden saldırıların ardından ateşkesin sağlanmasının Orta Doğu ve bölgedeki halklar için iyi bir haber olduğunu belirterek duruma katkısı olan ülkelere teşekkür etti. Merz, "ABD Başkanı Donald Trump'a barış girişimi için teşekkür ederim. Katar, Mısır ve Türkiye'deki ortaklarımıza arabuluculukları için teşekkür ederim. Barışa giden yolu açan İsrail hükümetine de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Varılan anlaşmanın hızla uygulanmasını ve Alman vatandaşları da dahil olmak üzere Gazze'deki rehinelerin ailelerine kavuşması gerektiğini belirten Merz, "Ateşkes yürürlüğe girmeli ve önümüzdeki haftalarda istikrar kazanmalıdır. İnsani yardım, Gazze'deki insanlara hızlı bir şekilde ulaşmalıdır. Barışa giden bu ilk önemli adımlar başarıyla atılırsa bu büyük bir kazanım olacaktır. Bundan sonra da bu başarıyı sürdürmeliyiz. Gazze'nin kalıcı olarak güvenliğinin sağlanması ve yönetilmesinin nasıl mümkün olacağını netleştirmeliyiz. Hamas'ın silahsızlandırılması ve geri çekilmesi organize edilmelidir. Ayrıca Gazze'nin yeniden inşasını gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Almanya, Mısır ile Gazze'nin yeniden inşası konferansı düzenleyecek

Merz, Almanya'nın barışa giden yolun başarıya ulaşması için çalışmaya devam edeceğini kaydederek ülkesinin yeni süreçte atabileceği adımları görüşlerini paylaştı. Merz, Almanya'nın ilk olarak serbest bırakılacak rehinelere tıbbi ve psikolojik destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Merz, "İkincisi, Alman hükümeti (Gazze'ye) derhal toplam 29 milyon Euro tutarında ek insani yardım fonu sağlayacak. Bunu başka önlemler de izleyecek. Üçüncü olarak, Mısır ile birlikte Gazze için uluslararası yeniden yapılanma konferansı düzenleyeceğiz. Odak noktası, su ve enerji kaynaklarının yeniden inşası ve tıbbi bakım sağlanması gibi en acil ihtiyaçlar olacak" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Barış Konseyinde sorumluluk almaya hazır olduklarını vurgulayan Merz, "Barış planının bir parçası Filistinlilerin gelecekte Gazze Şeridini kendileri yönetebilmeleridir. Bu nedenle Filistin Yönetiminde acil olarak gerekli olan reform sürecini de desteklemek istiyoruz" dedi.

Almanya Gazze Görev Gücünde yer almayacak

Alman hükümetinin sınır korumasını desteklemek için Avrupa Birliği'nin EUBAM Refah misyonunun ve Filistin sivil polisi ile yargısını desteklemek için EUPOL COPPS misyonunun güçlendirilmesi için çaba göstereceğini belirten Merz, "Kalıcı barış, tüm taraflarca kabul edilen uluslararası bir istikrar misyonu ile güvence altına alınmalıdır. Almanya için askeri katılım söz konusu değildir. Ancak BM Güvenlik Konseyi kararı gibi yollarla bu tür bir misyonun varlığının yasal çerçevesinin oluşturulmasına yardımcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsrail'e yönelik kısıtlamalar kaldırılabilir"

Merz, "Almanya federal hükümeti, iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinlilerin kalıcı barış ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir gelecek için en iyi fırsat olduğunu kesin olarak inanmaktadır" dedi. Merz, hükümetin bölgedeki gelişmeler ışığında Gazze'de kullanılabilecek silahların ihracatı için verdiği izinleri gözden geçireceğini belirterek İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırılacağının sinyalini verdi. Merz, "Federal hükümet bu konuda net bir çizgi izlemektedir. Almanya İsrail'in varlığını ve güvenliğini savunmaktadır. Bu ilişkilerimizin değişmez özünü oluşturmaktadır. Bu, bizim kalıcı tarihsel sorumluluğumuzun bir ifadesidir" dedi. - BERLİN