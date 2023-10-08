Almanya Başbakanı İsrail'e Destek Verdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e yapılan saldırıları kınayarak desteklerini belirtti. Scholz, İsrail'in güvenliğinin devlet meselesi olduğunu vurguladı ve Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini açıkladı. Almanya ayrıca Filistin topraklarına olan yardımlarını gözden geçireceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünden bu yana İsrail'den aldıkları saldırı haberlerinin kendilerini derinden sarstığını belirterek, eylemleri "barbarca" olarak niteledi.

Scholz, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, "Yüzlerce İsrailli öldürüldü. Masum sivillerin evleri işgal edildi, kadın, erkek ve çocuklar ayrım gözetmeksizin öldürüldü ve Gazze Şeridi'nde onlarca kişi rehin alındı. Bu eylemler barbarcadır ve bunlar hiçbir şekilde haklı gösterilemez." dedi.

Bugün öğlen saatlerinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü kaydeden Scholz, kendisine, Almanya'nın bu korkunç saldırı karşısında kararlılıkla ve tereddütsüz şekilde İsrail'in yanında yer aldığını ifade ettiğini aktardı.

Dünden bu yana İsrail'den aldıkları haberlerin kendilerini derinden sarstığını dile getiren Şansölye Scholz, İsrail'in güvenliğinin Almanya için devlet meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu özellikle böyle zor zamanlarda geçerlidir ve biz de onu göre hareket edeceğiz. İsrail barbarca saldırılara karşı kendini savunma, vatandaşlarını koruma ve saldırganların peşine düşme hakkına sahiptir." diye konuştu.

Bugün ayrıca "bu zor durumda arabuluculuk yapmaya ve gerilimi azaltmaya çalışan" Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini bildiren Scholz, bu konuda Mısır'a destek vermekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Scholz ayrıca durumu ele almak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile kapsamlı telefon görüşmesi yapacağını belirtti.

Hamas'ın eylemlerini "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" ifade eden Scholz, "Ancak her şeyden önce bu saldırının tüm bölge için hesaplanamaz sonuçlar doğuracak bir yangına dönüşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi bu durumda terörü körüklememeleri ve yaymamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

Bugün Cumhurbaşkanlığı, Federal Meclis ve Başbakanlık binalarında İsrail bayrağının göndere çekildiğine işaret eden Scholz, tüm bunların İsrail devletine yönelik sarsılmaz desteğin görünür işaretleri olduğunun altını çizdi.

Almanya'daki Yahudi ve İsrail kurumlarının korunmasını da artırdıklarına dikkati çeken Scholz, ülkesinde İsrail'e yönelik saldırıların kutlanmasını da eleştirerek, "İsrail'e yönelik iğrenç saldırıların sokaklarımızda kutlanmasını kabul etmiyoruz. Bu kadar çok insanın acı çekmesi, yıkıma uğraması ve ölmesi hiç kimse için sevinç nedeni olamaz." ifadesini kullandı.

Almanya, Filistin topraklarına desteğini gözden geçirme kararı aldı

Öte yandan Alman hükümeti daha önce de Filistin topraklarına yaptığı kalkınma ve altyapı yardımlarını gözden geçirme kararı alarak ödemeleri durdurdu.

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, İsrail'deki son gelişmelerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zor zamanda İsrail ile tam dayanışma içindeyiz. Filistin topraklarındaki halka verdiğimiz desteğin barışa hizmet etmesi konusunda her zaman hassas olduk. Ancak İsrail'e yönelik bu saldırılar korkunç bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Filistin topraklarına yönelik tüm taahhüdümüzü gözden geçireceğiz. Bu gözden geçirmede özellikle İsrail ile kalkınma projelerimizle bölgede barışa ve İsrail'in güvenliğine en iyi nasıl hizmet edebileceğimizi görüşmek istiyoruz. Mümkün olduğunca koordineli bir şekilde ilerlemek için uluslararası ortaklarımızla da koordinasyon içinde olacağız."

Almanya bugüne kadar Filistin topraklarında yaşayanlar için su temini ve atık tesisi, sağlık sistemi, gıda güvenliği ve istihdam oluşturulması konularında destek sağladı.

Almanya'nın kalkınma taahhütlerinin toplamı halihazırda 250 milyon avroyu buluyordu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.