Almanya Başbakanı Gazze'deki Durumu Diplomatik Yollarla Çözmek İçin Çaba Sarf Edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki durumun büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini önlemek için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirtti. Scholz, ABD, Avrupalı müttefikler ve bölgedeki ortaklarla işbirliği yaparak yangının önüne geçmeye çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca Scholz, İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyeceklerini vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetinin, Gazze'deki durumun büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini önlemek için diplomatik çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Berlin'de düzenlenen Alman Silahlı Kuvvetler Konferansı'nda konuşan Scholz, "ABD, Avrupalı müttefiklerimiz ve bölgedeki ortaklarımızla, bunun bir yangına dönüşmesini engellemek için diplomatik olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Şansölye Scholz ayrıca "Almanya'nın yeri İsrail'in yanıdır. İsrail'in kendini savunma hakkını kullanmasını gerektiği her yerde destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.