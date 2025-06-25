Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'nın Ukrayna ile müzakere...
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'nın Ukrayna ile müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim" dedi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'nın Ukrayna ile müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim" dedi. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika