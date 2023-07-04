Almanya Anayasa Mahkemesi'nde NPD'nin hazine yardımı durumu inceleniyor

Almanya Anayasa Mahkemesinde aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Partinin (NPD) hazine yardımından men edilip edilmeyeceğinin incelendiği dava başladı.

Karlsruhe kentinde bulunan Anayasa Mahkemesinde, Federal Meclis (Bundestag), Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) ve Alman hükümetinin NPD'nin hazine yardımından men edilmesi talebiyle yaptığı başvurular görüşülüyor.

Mahkeme Heyeti Başkanı Doris König, dava başlamadan iki saat önce NPD'nin mahkemeye faks göndererek davaya katılmayacağını bildirdiğini belirterek, gelen yazıda "davanın adil olacağının beklenmediğinin" savunulduğunu aktardı.

Böyle bir durumun ilk kez yaşandığına işaret eden König, katılım zorunluluğu bulunmadığı için davanın NPD'nin temsilcisi olmadan başlayabileceğini söyledi.

Hamburg Eyaleti Başbakanı da olan Bundesrat Başkanı Peter Tschentscher, ilk duruşmada, özgürlükçü demokratik düzenin korunması açısından NPD'nin devlet yardımdan men edilmesinin 16 eyaletin önemli bir talebi olduğunu belirterek, "Anayasa Mahkemesince anayasa düşmanı olarak sınıflandırılan bir partinin devlet tarafından finanse edilmesi ve böylece devleti tahrip edici faaliyetlerin desteklenmesi son derece çelişkili." dedi.

Bundestag Başkanı Baerbel Bas da "anayasa düşmanlarının" vergilerle desteklenmesinin halka anlatılamayacağını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi 2017'de, NPD'nin anayasaya aykırı hedefleri bulunan bir parti olmasına rağmen partinin eylemlerinin başarıya ulaşacağı yönünde yeterli delil bulunamadığını gerekçe göstererek, kapatılmamasına hükmetmişti. Ancak kararda, yasa değiştirilerek anayasaya aykırı olan partilere başka yaptırımlar uygulanabileceği belirtilmişti.

Bunun üzerine Federal Meclis, partilere hazine yardımını düzenleyen yasadaki maddeyi değiştirerek, "Hedefleriyle veya taraftarlarının davranışlarıyla özgür demokratik temel düzeni bozmayı, bunu ortadan kaldırmayı veya Almanya'nın varlığını tehlikeye atmayı amaçlayan partilerin hazine yardımından men edileceği" ibaresini eklemişti.

Daha sonra Bundestag, Bundesrat ve Federal Hükümet 2019'da NPD'nin veya yerine açılacak partilerin 6 yıl boyunca hazine yardımından men edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Bu arada NPD, Haziran 2023'te ismini "Vatan" (Die Heimat) olarak değiştirmişti.